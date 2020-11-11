Госдума одобрила повышение НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, повышающий ставку НДФЛ до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год.

Документ, который вступит в силу 1 января 2021 года, был подготовлен правительством по поручению президента России. Новый порядок взимания НДФЛ затрагивает, в том числе, зарплаты, а также дивиденды по акциям и доходы от операций с ценными бумагами.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что полученные от повышения средства будут «адресно направляться на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями», отдельно от всех федеральных и региональных программ лечения детей, которые сохраняются.



Володин отметил, что новый закон сохраняет НДФЛ в 13% для доходов от продажи квартиры или машины, выплат по страховке, которые могут превысить порог в 5 миллионов рублей. По словам председателя Госдумы, это будет «разовое превышение», поэтому «облагать его повышенным налогом неправильно».



По предварительным расчётам, благодаря ставке НДФЛ в 15% по итогам 2021 года в бюджет дополнительно поступит 60 миллиардов рублей, по итогам 2022 года - 64 миллиарда рублей, в 2023 году - более 68 миллиардов рублей.

