В России увеличили экспортную пошлину на пшеницу

По данным ведомства, с 6 мая пошлину повысили на $0,9. Кроме того, выросли пошлины на ячмень и кукурузу: до $73,5 и $58,3 за тонну соответственно, пишет RT. Мера будет действовать по 12 мая.

Отмечается, что размер новых пошлин рассчитан на основе индикативных цен. Так, стоимость тонны пшеницы составляет $371,6, ячменя - $290, кукурузы - $268,4.

Ранее стало известно о снижении пошлины на экспорт российской нефти. С 1 мая ее размер уменьшился до $49,6 за тонну, напоминает РИА ФАН.

