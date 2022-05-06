В России увеличили экспортную пошлину на пшеницу
Экспортная пошлина на пшеницу из России выросла до $120,1 за тонну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз.
По данным ведомства, с 6 мая пошлину повысили на $0,9. Кроме того, выросли пошлины на ячмень и кукурузу: до $73,5 и $58,3 за тонну соответственно, пишет RT. Мера будет действовать по 12 мая.
Отмечается, что размер новых пошлин рассчитан на основе индикативных цен. Так, стоимость тонны пшеницы составляет $371,6, ячменя - $290, кукурузы - $268,4.
Ранее стало известно о снижении пошлины на экспорт российской нефти. С 1 мая ее размер уменьшился до $49,6 за тонну, напоминает РИА ФАН.
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