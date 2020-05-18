В России утверждена отсрочка по налогам для арендодателей
Правительство Российской Федерации утвердило отсрочку по уплате налогов и некоторых авансовых платежей для арендодателей, информирует пресс-служба кабинета министров. Такую меру поддержки смогут получить только те арендодатели, которые предоставили пользователю помещения отсрочку по арендной плате в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.
Помимо этого, арендодатель обязан быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности обозначен по коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным имуществом», передает ТАСС.
При этом отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, уплату акцизов и страховых взносов. По задумке правительства, новая мера должна поддержать участников рынка аренды, которые терпят убытки из-за эпидемиологической ситуации по COVID-19.
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