В России утильсбор на авто проиндексируют на 70-85% с 1 октября

«На первом этапе ставка вырастет в среднем на 70-85%, в дальнейшем она будет индексироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года», — отметили в ведомстве.

При этом для расчета суммы утильсбора на транспорт, ввезенный в РФ до 1 октября, продолжат действовать предыдущие коэффициенты в случае подачи документов в таможенные органы до 1 ноября.

Минпромторг добавил, что индексация утилизационного сбора для дорожно-строительной техники намечена на 1 января следующего года, ставка будет увеличиваться на 15% ежегодно. Для экскаваторов, а также экскаваторов-погрузчиков, производство которых находится на этапе освоения в России, будет действовать отложенная индексация, вступающая в силу не ранее 2026-го и 2028-го.

Изменения не затрагивают льготные коэффициенты, действующие для физлиц, которые самостоятельно и для личного пользования ввозят в страну авто с объемом двигателя до 3 л.

