Продажи коньяка в России увеличились на 10,7%

Отмечается, что в целом продажи алкогольной продукции в РФ в январе - августе этого года увеличились на 4,3%. Согласно данным, продажи водки упали на 0,1%, а продажи виноградного вина выросли на 5,5%. При этом продажи ликерных вин выросли на 84,5%.

Ранее врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев заявил в интервью НСН, что стабильный уровень потребления алкоголя — не менее позитивный момент, чем его снижение, особенно на фоне потрясений последних лет, передает «Радиоточка НСН».

