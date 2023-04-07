В России уменьшился отток клиентов из попавших под санкции банков
В России сократился отток клиентов из крупных кредитных организаций, попавших под блокирующие рестрикции. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.
Отмечается, что этого удалось добиться благодаря адаптации бизнеса к новым условиям. Так, Росфинмониторинг и Центробанк проводили адресную работу с компаниями по ориентации их на риски и меры по их сокращению. Особое внимание уделялось работе с бюджетополучателями, исполнителями госконтрактов и получателями бюджетных субсидий.
Кроме того, за год на финансовом рынке наблюдается замещение платежей в евро и долларах на расчеты в национальных валютах дружественных государств.
Ранее Всемирный банк улучшил свой прогноз по ВВП России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru