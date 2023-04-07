В России уменьшился отток клиентов из попавших под санкции банков

Отмечается, что этого удалось добиться благодаря адаптации бизнеса к новым условиям. Так, Росфинмониторинг и Центробанк проводили адресную работу с компаниями по ориентации их на риски и меры по их сокращению. Особое внимание уделялось работе с бюджетополучателями, исполнителями госконтрактов и получателями бюджетных субсидий.

Кроме того, за год на финансовом рынке наблюдается замещение платежей в евро и долларах на расчеты в национальных валютах дружественных государств.

Ранее Всемирный банк улучшил свой прогноз по ВВП России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

