В России уменьшился отток клиентов из попавших под санкции банков

В России сократился отток клиентов из крупных кредитных организаций, попавших под блокирующие рестрикции. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.

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Отмечается, что этого удалось добиться благодаря адаптации бизнеса к новым условиям. Так, Росфинмониторинг и Центробанк проводили адресную работу с компаниями по ориентации их на риски и меры по их сокращению. Особое внимание уделялось работе с бюджетополучателями, исполнителями госконтрактов и получателями бюджетных субсидий.

Кроме того, за год на финансовом рынке наблюдается замещение платежей в евро и долларах на расчеты в национальных валютах дружественных государств.

Ранее Всемирный банк улучшил свой прогноз по ВВП России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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