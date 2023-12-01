Исследование: В России стало дороже чистить зубы

Говоря о базовом наборе, имеются в виду зубная щетка, паста, нити и ополаскиватель. Согласно результатам исследования, такой набор в этом году подорожал на 11% по сравнению с показателями 2022 года.

Больше всего подорожал ополаскиватель рта - его цена выросла на 28%. На 6% подорожали зубные пасты и нити, а зубные щетки в среднем выросли в цене на 5%.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым сетям временно ограничить наценку на куриные яйца в продаже на уровне не более 5%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

