Исследование: В России стало дороже чистить зубы
В России подорожал базовый набор для ухода за полостью рта, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании АТОЛ, исследующей автоматизированную торговлю.
Говоря о базовом наборе, имеются в виду зубная щетка, паста, нити и ополаскиватель. Согласно результатам исследования, такой набор в этом году подорожал на 11% по сравнению с показателями 2022 года.
Больше всего подорожал ополаскиватель рта - его цена выросла на 28%. На 6% подорожали зубные пасты и нити, а зубные щетки в среднем выросли в цене на 5%.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым сетям временно ограничить наценку на куриные яйца в продаже на уровне не более 5%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru