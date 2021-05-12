В России спрос на дачную ипотеку вырос в 3,5 раза

В период с января по апрель 2021 года Сбербанк оформил более 2,5 тысяч ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Там ответили, пандемия повлияла на привычки россиян, теперь многие выбирают отдых дома, а также чаще задумываются о покупке своей дачи.

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Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв предположил, что интерес к загородной недвижимости будет только расти, даже если откроются дополнительные направления для туризма.

В сообщении отмечается, что большая часть кредитов на загородную недвижимость приходится на Московскую область, на втором месте – Москва. Также граждане часто покупают дома в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

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ФОТО: ShutterStock
ТЕГИ:КредитыДачаИпотека
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