В России спрос на дачную ипотеку вырос в 3,5 раза

В период с января по апрель 2021 года Сбербанк оформил более 2,5 тысяч ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Там ответили, пандемия повлияла на привычки россиян, теперь многие выбирают отдых дома, а также чаще задумываются о покупке своей дачи.