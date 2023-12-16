В России спрогнозировали рост цен на ремонт ванных комнат

В России с начала 2024 года на 25% вырастет стоимость ремонта ванных комнат, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на компанию VitrA.

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Так, в начале следующего ода средняя стоимость ремонта ванной комнаты обойдется россиянам в 101 тысячу рублей. Причинами такого роста цены стали курс валю и повышение цен на зарубежные материалы.

Директор по маркетингу компании VitrA в России Илья Грачев отметил, что несмотря на рост цен, за этот год спрос на товары для ремонта ванных комнат вырос в полтора раза.

Ранее стало известно, что корпусная мебель в России подорожает больше чем на 15% в следующем году, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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