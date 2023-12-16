В России спрогнозировали рост цен на ремонт ванных комнат

Так, в начале следующего ода средняя стоимость ремонта ванной комнаты обойдется россиянам в 101 тысячу рублей. Причинами такого роста цены стали курс валю и повышение цен на зарубежные материалы.

Директор по маркетингу компании VitrA в России Илья Грачев отметил, что несмотря на рост цен, за этот год спрос на товары для ремонта ванных комнат вырос в полтора раза.

Ранее стало известно, что корпусная мебель в России подорожает больше чем на 15% в следующем году, напоминает «Радиоточка НСН».

