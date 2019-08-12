В России сократилось количество госкомпаний
Количество госкомпаний в России сократилось за три года на 9%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
При этом количество компаний с государственным участием также претерпело сокращение — на 30%.
«Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности за четыре года сократилось на шесть тысяч, с 65,5 тысяч в 2016-м до 59,6 тысяч на 1 января 2019 года», — цитирует ведомство Ura.ru.
Ранее авторитетная консалтинговая фирма The Boston Consulting Group обнародовала новый индекс SEDA по странам мира. Динамику социально-экономического развития России оценили как «позитивную, но крайне вялую». Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН раскритиковал и экономические выкладки американской компании.
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