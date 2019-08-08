Очень устойчивое. Американцы оценили социально-экономическое развитие России

Последние 12 лет динамика социально-экономического развития России была в целом позитивной, но крайне вялой. Об этом свидетельствует новый индекс SEDA (Sustainable Economic Development Assessment/Оценка устойчивого экономического развития), ежегодно публикуемый авторитетной американской консалтинговой фирмой The Boston Consulting Group (BSG). Этот интегрированный показатель рассчитывается на основе 10 критериев – уровня подушевого дохода и покупательной способности, общей экономической стабильности (динамика инфляции и ВВП), занятости, развития здравоохранения и образования (доступность и расходы), инфраструктуры (ЖКХ, транспорт, IT), социального равенства, состояния гражданского общества, госуправления и окружающей среды.

В нынешнем году российский индекс SEDA составил 56,6 баллов из 100 возможных (53 место из 143 стран мира). В 2008 году он был 52,6 (56 позиция). По данным BSG, за эти годы в России несколько повысилась эффективность госуправления, но все равно остается на очень низком уровне (25,7 балла в 2008-м, 29,4 – в 2019-м). Стабильность демострирует уровень занятости - 63,8 и 65,1 балла соответственно. При этом заметно прибавили такие показатели как макроэкономическая стабильность - с 52 до 71,8 балла, развитие инфраструктуры - с 62,7 до 75,1. Также, по мнению американских аналитиков, в России улучшилась ситуация с доходами граждан и социальным неравенством в целом. Если в 2008 году доходы россиян оценивались как низкие (23,3 балла), то сейчас они вышли из красной зоны (33,1 балла), хотя и остаются ниже среднемировых. Что до социального равенства, то 12 лет назад его оценивали на 62,7 балла, сейчас – на 76,4.

Однако такие сферы как здравоохранение, образование, состояние гражданского общества и окружающей среды в России стабильно, хотя и медленно деградируют. Доступности и качеству здравоохранения в нашей стране эксперты ставят высокие баллы (84,3 в 2008-м, 83,8 - сейчас). Неплохо обстоят дела и с образованием (71,7 - 68,1). Однако заметно, что ситуация понемногу ухудшается. Такая же стабильность с негативным знаком характерна для гражданских свобод (45 - 43,8) и экологической ситуации (45,2 - 43,3). В этих сферах Россия показывает результаты ниже среднемировых, и они постепенно ухудшаются.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН раскритиковал и экономические выкладки американской компании.

«В 2008-2009 годах был кризис. Потом был отскок послекризисный до 2011 года. И потом затухание российской экономики. Я категорически не могу согласиться, что в России за последние 10-12 лет стало жить лучше. Точно не стало, даже по объективным макроэкономическим показателям – динамика реального ВВП, динамика реального ВВП по паритетной покупательной способности на душу населения, реальным доходам населения, росту цен и далее по списку. По совокупному росту экономики за последние 10 лет мы в аутсайдерах, на 130-м месте. Рост ВВП по паритету покупательной способности - 7% за 10 лет. Мировая экономика выросла на 37%, экономика Китая – на 90%, Индии – на 78%, «азиатских тигров» - от 40% до 60%. Даже американская экономика выросла более чем на 12%. Курс рубля к доллару за эти годы упал более чем в три раза. Автоматически произошло обесценивание доходов населения, кратный скачок цен, падение реального платежеспособного спроса россиян. Вырос уровень нищеты в стране, скачок более чем на пять миллионов человек», - указал он.