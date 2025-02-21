В России сочли преждевременным прогноз о массовом банкротстве застройщиков

По его словам, отдельные компании действительно столкнулись со снижением спроса либо наиболее высокой конкуренцией.

«Ситуация для застройщиков жилья в России осложнилась в связи с отменой льготной ипотеки под 8% и повышением ключевой ставки ЦБ РФ», - также пояснил Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил эксперт, закон о долевом строительстве позволяет девелоперам рассчитывать только кредит при ведении строительства. При этом у компаний нет причин для отказа от строительства, поскольку это грозит существенными издержками.

Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев сообщал «Радиоточке НСН», что сегодня девелоперы столкнулись с тремя серьезными вызовами — удорожанием стоимости кредитов, ростом цен на стройматериалы и рабочую силу и отсутствием платежеспособного спроса.

