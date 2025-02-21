В России сочли преждевременным прогноз о массовом банкротстве застройщиков
Заявления о массовой угрозе банкротств российских застройщиков преждевременны, сообщил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
По его словам, отдельные компании действительно столкнулись со снижением спроса либо наиболее высокой конкуренцией.
«Ситуация для застройщиков жилья в России осложнилась в связи с отменой льготной ипотеки под 8% и повышением ключевой ставки ЦБ РФ», - также пояснил Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил эксперт, закон о долевом строительстве позволяет девелоперам рассчитывать только кредит при ведении строительства. При этом у компаний нет причин для отказа от строительства, поскольку это грозит существенными издержками.
Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев сообщал «Радиоточке НСН», что сегодня девелоперы столкнулись с тремя серьезными вызовами — удорожанием стоимости кредитов, ростом цен на стройматериалы и рабочую силу и отсутствием платежеспособного спроса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Слава и письмо из рехаба: Вышел фильм о лидере «Трех дней дождя»
- На Кубани демонтаж танкера «Волгонефть-239» выполнили на 50%
- Актриса Фатеева обвинила домработницу в краже
- СМИ: В порту Новороссийска столкнулись два судна
- Хинштейн: ВСУ обстреляли сельсовет села Козино
- Шольц: До прекращения огня на Украине еще далеко
- Цыпкин допустил, что российскую фантастику от советской отличает пессимизм
- Песков опроверг якобы требование РФ о выводе войск НАТО из Восточной Европы
- Роспотребнадзор: Ситуация по метапневмовирусной инфекции остается стабильной в РФ
- Криминалист заявил о подготовке экстремистов в подпольных MMA-клубах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru