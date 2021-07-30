В России снова могут вырасти цены на автомобили

Цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут в среднем на 1-5%, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры.

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Отмечается, что подержанные автомобили подорожают вслед за новыми, но с небольшим временным отставанием. Однако спрос на автомобили с пробегом увеличивается быстрее из-за дефицита новых машин на рынке, посчитал гендиректор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич.

Дилер «Автоdom» считает, что на возрастные машины цены не изменятся, а вот стоимость автомобилей с небольшим пробегом вырастут в цене наиболее серьезно. Гендиректор компании Андрей Ольховский предупредил, что на некоторые бренды цена может вырасти и до 10%.

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ФОТО: РИА Новости
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