В России снова могут вырасти цены на автомобили
Цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут в среднем на 1-5%, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры.
Отмечается, что подержанные автомобили подорожают вслед за новыми, но с небольшим временным отставанием. Однако спрос на автомобили с пробегом увеличивается быстрее из-за дефицита новых машин на рынке, посчитал гендиректор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич.
Дилер «Автоdom» считает, что на возрастные машины цены не изменятся, а вот стоимость автомобилей с небольшим пробегом вырастут в цене наиболее серьезно. Гендиректор компании Андрей Ольховский предупредил, что на некоторые бренды цена может вырасти и до 10%.
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