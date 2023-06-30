В России снизят максимальную ставку по микрозаймам
С 1 июля ограничится размер процентов по краткосрочным займам. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Максимальная ставка, которую может установить микрофинансовая организация (МФО) при выдаче займа, составит 0,8% в день вместо 1% ранее. Полная стоимость кредита будет ограничена 292% годовых вместо 365%.
Также меняется предельная сумма всех платежей по микрозайму, включая штрафы, пени и прочее. Показатель снизится со 150% до 130% от суммы кредита.
Аналитическая компания Frank RG ранее сообщила, что в апреле 2023 года российские банки одобрили физическим лицам 77 тысяч автокредитов на общую сумму почти 110 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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