В России снизился спрос работодателей на маркетологов

Снижении спроса работодателей на маркетологов зафиксировали в России. Этот тенденция проявилась весной и к концу осени так и не изменилась. По статистике аналитиков, на одну вакансию в этой сфере на сегодня приходится четыре соискателя против трёх в прошлом году.

«Будущее за цехом»: Предприниматель отметил интерес к рабочим профессиям из-за частичной мобилизации

Снижение интереса компаний эксперты объясняют уходом из России зарубежных брендов и рекламных платформ, закрытием офисов иностранных холдингов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование платформ Roistat и hh.ru.

Преимущественно затраты на это направление снижают предприятия из сферы интернет-маркетинга, торговли, туризма и бьюти. Сложнее всего приходится начинающим маркетологам, опытные специалисты переживают кризис легче.

По разным оценкам, падение рынка рекламы до конца этого года составит 15–24%, поэтому в целом сложно ожидать оживления найма. Однако уже в 2023 году аналитики прогнозируют рост в 6–15%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КризисIt-специалистыРабота
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры