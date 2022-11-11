В России снизился спрос работодателей на маркетологов
Снижении спроса работодателей на маркетологов зафиксировали в России. Этот тенденция проявилась весной и к концу осени так и не изменилась. По статистике аналитиков, на одну вакансию в этой сфере на сегодня приходится четыре соискателя против трёх в прошлом году.
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Снижение интереса компаний эксперты объясняют уходом из России зарубежных брендов и рекламных платформ, закрытием офисов иностранных холдингов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование платформ Roistat и hh.ru.
Преимущественно затраты на это направление снижают предприятия из сферы интернет-маркетинга, торговли, туризма и бьюти. Сложнее всего приходится начинающим маркетологам, опытные специалисты переживают кризис легче.
По разным оценкам, падение рынка рекламы до конца этого года составит 15–24%, поэтому в целом сложно ожидать оживления найма. Однако уже в 2023 году аналитики прогнозируют рост в 6–15%.
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