В России снизился спрос работодателей на маркетологов

Снижение интереса компаний эксперты объясняют уходом из России зарубежных брендов и рекламных платформ, закрытием офисов иностранных холдингов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование платформ Roistat и hh.ru.

Преимущественно затраты на это направление снижают предприятия из сферы интернет-маркетинга, торговли, туризма и бьюти. Сложнее всего приходится начинающим маркетологам, опытные специалисты переживают кризис легче.

По разным оценкам, падение рынка рекламы до конца этого года составит 15–24%, поэтому в целом сложно ожидать оживления найма. Однако уже в 2023 году аналитики прогнозируют рост в 6–15%.

