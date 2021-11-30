Путин: Безработица в России достигла допандемийного уровня
Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране снизилась до уровня, наблюдавшегося до пандемии, сообщает РИА Новости.
По его словам, уровень безработицы сократился до 4,3%, уточняет ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2022 году в России увеличится максимальный размер пособия по безработице.
Минимальное пособие для безработных составит в будущем году 1,5 тыс.рублей, максимальное – 12,7 тыс. рублей в первые три месяца и 5 тыс. рублей - в следующие три месяца.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее объясняла Telegram-каналу «Радиоточка НСН», за счет чего в России растут выплаты по безработице, по нетрудоспособности и многодетным семьям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru