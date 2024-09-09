В России розничные продажи игристых вин стали рекордными этим летом
Розничные продажи игристых вин в России за лето выросли на 8,7% до 5,16 млн дал, что стало рекордом с 2017 года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Как сообщает РБК, за этот период продажи виноградных вин упали на 1,3%, до 15,03 млн дал. Эксперты отмечают, что в 2025 году производство белого и розового вина опередит по объему красные.
На полках российский магазинов сокращается число импортных вин стоимостью до 500 рублей, передает РБК со ссылкой на президента Х5 Group Екатерину Лобачеву.
По ее словам, с августа 2023 года, когда правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран до 20%, в нише до 500 рублей стало больше отечественных вин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru