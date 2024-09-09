В России розничные продажи игристых вин стали рекордными этим летом

Розничные продажи игристых вин в России за лето выросли на 8,7% до 5,16 млн дал, что стало рекордом с 2017 года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Как сообщает РБК, за этот период продажи виноградных вин упали на 1,3%, до 15,03 млн дал. Эксперты отмечают, что в 2025 году производство белого и розового вина опередит по объему красные.