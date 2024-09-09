В России розничные продажи игристых вин стали рекордными этим летом

Розничные продажи игристых вин в России за лето выросли на 8,7% до 5,16 млн дал, что стало рекордом с 2017 года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Как сообщает РБК, за этот период продажи виноградных вин упали на 1,3%, до 15,03 млн дал. Эксперты отмечают, что в 2025 году производство белого и розового вина опередит по объему красные.

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На полках российский магазинов сокращается число импортных вин стоимостью до 500 рублей, передает РБК со ссылкой на президента Х5 Group Екатерину Лобачеву.

По ее словам, с августа 2023 года, когда правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран до 20%, в нише до 500 рублей стало больше отечественных вин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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