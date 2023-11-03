В России резко увеличилось количество неплательщиков по кредитам
По данным Федеральной службы судебных приставов, за девять месяцев 2023 года на 22% (до 21,1 млн человек) выросло количество россиян-неплательщиков по кредитам. Об этом сообщило издание «Известия». Это почти вдвое больше, чем в 2020 году (тогда за аналогичный период насчитывалось 11 млн неплательщиков).
Общий долг россиян вырос до 2,9 трлн рублей, что на 300 млрд больше, чем в 2022 году. Для сравнения — к концу сентября прошлого года показатель увеличился в годовом выражении лишь на 100 млрд рублей.
В ФССП отметили, что низкая платежеспособность россиян препятствует принудительному погашению кредитов. У недобросовестных плательщиков часто имеются долги по налогам, услугам ЖКХ, алиментам и прочим социально значимым сборам.
В свою очередь замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев связал рост числа неплательщиков с высокой инфляцией и повышением ключевой ставки. Он указал на то, что многие россияне берут новые кредиты для погашения старых, но при росте стоимости займов эта схема становится невыгодной.
В Центробанке отметили, что сегодня кредиты оформлены у 47 млн россиян (на два миллиона больше, чем в прошлом году). Сильнее всего растет количество заемщиков с тремя и более долговыми обязательствами. В Банке России полагают, что такая динамика объясняется ухудшением стандарта выдачи кредитов.
Ранее сообщалось, что среднее значение полной стоимости кредита в 20 крупнейших российских банках превысило 25% годовых и стало максимальным с мая 2022 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru