В России резко увеличилось количество неплательщиков по кредитам

Общий долг россиян вырос до 2,9 трлн рублей, что на 300 млрд больше, чем в 2022 году. Для сравнения — к концу сентября прошлого года показатель увеличился в годовом выражении лишь на 100 млрд рублей.

В ФССП отметили, что низкая платежеспособность россиян препятствует принудительному погашению кредитов. У недобросовестных плательщиков часто имеются долги по налогам, услугам ЖКХ, алиментам и прочим социально значимым сборам.

В свою очередь замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев связал рост числа неплательщиков с высокой инфляцией и повышением ключевой ставки. Он указал на то, что многие россияне берут новые кредиты для погашения старых, но при росте стоимости займов эта схема становится невыгодной.

В Центробанке отметили, что сегодня кредиты оформлены у 47 млн россиян (на два миллиона больше, чем в прошлом году). Сильнее всего растет количество заемщиков с тремя и более долговыми обязательствами. В Банке России полагают, что такая динамика объясняется ухудшением стандарта выдачи кредитов.

Ранее сообщалось, что среднее значение полной стоимости кредита в 20 крупнейших российских банках превысило 25% годовых и стало максимальным с мая 2022 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

