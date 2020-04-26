В России решили приостановить экспорт зерна
Минсельхоз РФ заявил о приостановке экспорта зерновых до 1 июля 2020 года, пишет ТАСС.
«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года. ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта», - сказано в официальном сообщении.
В Минсельхозе считают, что принятое решение стабилизирует цены на зерновые и позволит удовлетворить потребности в зерне и продуктах его переработки внутри страны. Также отмечается, что, несмотря на ограничение, планы по экспорту продукции АПК в 2020 году будут выполнены, как и цели государственных программ Российской Федерации.
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