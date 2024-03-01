В России расширят список системно-значимых банков

Число системно-значимых банков в этом году может вырасти, заявила заместитель главы Банка России Ольга Полякова, сообщает «Интерфакс».

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По её словам, вероятность этого весьма большая.

«Мы будем пересматривать нашу методологию отнесения к системно-значимым банкам», - рассказала Полякова.

К этой категории сейчас относятся крупнейшие кредитные учреждения, устойчивость которых влияет на всю банковскую систему страны.

В настоящее время в России 13 таких организаций.

Ранее ЦБ сообщил о росте прибыли банков в 5,5 раза по сравнению с декабрем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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