В России расширят список системно-значимых банков

По её словам, вероятность этого весьма большая.

«Мы будем пересматривать нашу методологию отнесения к системно-значимым банкам», - рассказала Полякова.

К этой категории сейчас относятся крупнейшие кредитные учреждения, устойчивость которых влияет на всю банковскую систему страны.

В настоящее время в России 13 таких организаций.

Ранее ЦБ сообщил о росте прибыли банков в 5,5 раза по сравнению с декабрем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

