В России расширят список системно-значимых банков
Число системно-значимых банков в этом году может вырасти, заявила заместитель главы Банка России Ольга Полякова, сообщает «Интерфакс».
По её словам, вероятность этого весьма большая.
«Мы будем пересматривать нашу методологию отнесения к системно-значимым банкам», - рассказала Полякова.
К этой категории сейчас относятся крупнейшие кредитные учреждения, устойчивость которых влияет на всю банковскую систему страны.
В настоящее время в России 13 таких организаций.
Ранее ЦБ сообщил о росте прибыли банков в 5,5 раза по сравнению с декабрем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru