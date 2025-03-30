В России расширен список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Министерство промышленности и торговли России расширило список облагаемых повышенным транспортным налогом автомобилей повышенной стоимости, сообщает «РЕН ТВ».
Перечень пополнился 555 моделями, чья стоимость превышает 10 млн рублей. Стоимость 252 из них превысила 15 млн рублей. Добавились китайские бренды HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Aito и другие.
Такие китайские автопроизводители, как Chery, Geely, Changan и Haval заняли на российском рынке нишу ранее ушедших из страны брендов, многие маленькие автобренды Россию покинут, заявил в эфире НСН вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru