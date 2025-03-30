В России расширен список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Министерство промышленности и торговли России расширило список облагаемых повышенным транспортным налогом автомобилей повышенной стоимости, сообщает «РЕН ТВ».

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Перечень пополнился 555 моделями, чья стоимость превышает 10 млн рублей. Стоимость 252 из них превысила 15 млн рублей. Добавились китайские бренды HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Aito и другие.

Такие китайские автопроизводители, как Chery, Geely, Changan и Haval заняли на российском рынке нишу ранее ушедших из страны брендов, многие маленькие автобренды Россию покинут, заявил в эфире НСН вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

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ФОТО: РИА Новости
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