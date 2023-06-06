В России продажи новых легковых авто и LCV в мае выросли на 112,1%

Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в России в мае текущего года выросли на 112,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 51,5 тысяч штук. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

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Отмечается, что всего за январь - май этого года в России было продано 228,5 тысяч автомобилей. Этот показатель на 26% меньше, чем за такой же период 2022 года. Так, первое место по продажам занимает «Автоваз», его продажи в мае увеличились в четыре раза. На втором месте расположилась китайская компания Haval, продажи которой в мае увеличились в 8,5 раз.

Ранее генеральный директор «Тесла-клуб» Алексей Еремчук рассказал НСН, что отечественные электромобили «Москвич 3е» будут востребованы среди каршеринговых компаний и служб такси. По его словам, в ближайшее время «Москвич» будет продавать электрокары тысячами, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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