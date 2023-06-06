В России продажи новых легковых авто и LCV в мае выросли на 112,1%

Отмечается, что всего за январь - май этого года в России было продано 228,5 тысяч автомобилей. Этот показатель на 26% меньше, чем за такой же период 2022 года. Так, первое место по продажам занимает «Автоваз», его продажи в мае увеличились в четыре раза. На втором месте расположилась китайская компания Haval, продажи которой в мае увеличились в 8,5 раз.

Ранее генеральный директор «Тесла-клуб» Алексей Еремчук рассказал НСН, что отечественные электромобили «Москвич 3е» будут востребованы среди каршеринговых компаний и служб такси. По его словам, в ближайшее время «Москвич» будет продавать электрокары тысячами, сообщает «Радиоточка НСН».

