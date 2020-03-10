Рубль в нокдауне. Ждем роста цен?

И вновь из-за цен на нефть, как ни пытались российские власти убедить в снижении зависимости рубля от рынка углеводородов. Курс Центробанка России на среду 81 рубль 86 копеек за евро – плюс сразу 6 рублей к предыдущему показателю и 72 рубля 02 копейки за доллар – «американец» подорожал на 4,5 рубля. Этому предшествовало падение цен на нефть в минувшие выходные ниже 35 долларов за баррель на фоне новостей о том, что участники группы стран ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Восстановление цен, по мнению главы российского Минэнерго Александра Новака, займет несколько месяцев. При этом, как следует из его слов, которые приводит ТАСС, ожидать снижения розничных цен на бензин в России не стоит.

Успокоительное заявление счел необходимым сделать Владимир Путин: выступая во вторник в Госдуме, президент выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет период нестабильности, связанный с распространением коронавируса, значительным снижением цен на нефть и колебанием курса рубля. А вот граждане России смогут «достойно пройти период нестабильности» только при создании для этого ряда условий со стороны государства, - отметил в эфире НСН экономист Никита Кричевский. В первую очередь, это касается фискальной политики:

«Нужно вернуться к идее освободить наименее обеспеченных граждан от подоходного налога. В ближайшие дни нужно решить вопрос с рефинансированием ипотечных кредитов. Есть смысл также объявить налоговые и процентные каникулы по потребительским кредитам. Все эти меры поддержат потребительский спрос. Может, стоит также объявить налоговые каникулы, например на один год, для индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых, то есть тех, кто обеспечивает себя сам. Государство обязано поддержать таких людей».

Падение рубля неизбежно повлечет за собой рост цен, в первую очередь, на товары стопроцентно зарубежного производства и тех, в которых велика импортная составляющая: автомобили, одежда, технически сложные товары. Вместе с тем, этот процесс будет носить отложенный характер из-за выработанного внутреннего спроса, в особенности, на автомобили и недвижимость, отметил в эфире НСН руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

В некоторых сферах роста цен ожидают уже в обозримом будущем. Так, в Российской ассоциации аптечных сетей агентству ТАСС заявили о неизбежном росте цен на лекарства из-за скачков валютных курсов, объяснив этом тем, что «более 90% лекарств, производимых в России, зависят от иностранных субстанций».

