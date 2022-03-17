В России предложили установить госмонополию на сахар

Депутаты от фракции ЛДПР и их однопартийцы-сенаторы внесли в Госдуму законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот сахара в России. Он опубликован в базе законопроектов нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу поясняется, что мера связана с санкционным давлением на Россию, ее граждан и юридических лиц, а также недобросовестным поведением производителей и участников рынка, которые создают «ажиотажный спекулятивный спрос» на сахар.