В России предложили установить госмонополию на сахар

Депутаты от фракции ЛДПР и их однопартийцы-сенаторы внесли в Госдуму законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот сахара в России. Он опубликован в базе законопроектов нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу поясняется, что мера связана с санкционным давлением на Россию, ее граждан и юридических лиц, а также недобросовестным поведением производителей и участников рынка, которые создают «ажиотажный спекулятивный спрос» на сахар.

Потапенко: Проблемы с сахаром решит не ФАС, а ажиотаж на «доширак»

Авторы проекта предлагают ввести госмонополию на этот продукт с 1 июня 2022 года. В результате производством и оборотом сахара смогут осуществлять только организациями с соответствующей лицензией.

Для прекращения ажиотажного спроса на сахар в России нужны не проверки ФАС, а товарные интервенции, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер Дмитрий Потапенко.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектСахар
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