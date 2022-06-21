В России предложено создать резерв драгоценных металлов и камней

Они необходимы для мобилизационных нужд страны. Инициатива предусматривает обеспечение защиты и сохранности драгоценностей и изделий из них Госфонда. Как говорят авторы инициативы, в настоящее время в законодательстве отсутствует механизм пополнения и использования ценностей Госфонда, которые необходимы для удовлетворения потребностей страны в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности.

Напомним, два самородка янтаря весом более килограмма каждый добыли сотрудники АО «Калининградский янтарный комбинат» (КЯК, входит в состав Ростеха). Самородкам присвоены мена «Верещагин» и Camarada. Уникальные камни пополнили Госфонд.

