В России предложено создать резерв драгоценных металлов и камней
Минфин России подготовил проект закона о создании резерва драгоценных металлов и камней, сообщает РИА Новости.
Они необходимы для мобилизационных нужд страны. Инициатива предусматривает обеспечение защиты и сохранности драгоценностей и изделий из них Госфонда. Как говорят авторы инициативы, в настоящее время в законодательстве отсутствует механизм пополнения и использования ценностей Госфонда, которые необходимы для удовлетворения потребностей страны в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности.
Напомним, два самородка янтаря весом более килограмма каждый добыли сотрудники АО «Калининградский янтарный комбинат» (КЯК, входит в состав Ростеха). Самородкам присвоены мена «Верещагин» и Camarada. Уникальные камни пополнили Госфонд.
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