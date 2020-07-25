Янтарный самородок, найденный под Калининградом, получил название
Огромный янтарный самородок, добытый на калининградском янтарном комбинате в канун Дня военно-морского флота России, получил наименование. Его назвали «Флотским», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«В Приморском карьере калининградского янтарного комбината добыт янтарный самородок весом почти 1265 граммов. Находку обнаружили под конец рабочей смены в четверг. В честь Дня ВМФ, который в России отметят 26 июля, самородок получил название «Флотский». Таким способом работники предприятия решили поздравить военнослужащих всех флотов страны с предстоящим праздником», - сообщили на комбинате.
Поддерживая дружеские отношения с Балтийским флотом на комбинате создали гербы Российской Федерации, Вооруженных сил и ВМФ России из янтаря. Презенты, сделанные в канун Дня Балтийского флота, передали в дар в музей 11 общевойсковой армии.
Янтарные образования весом более одного килограмма называют самородками. В 2019 и 2017 годах нашили по 18 камней в Приморском карьере, в 2018 – 17 самородков. Ранее удавалось обнаруживать не более пяти-шести таких камней в год.
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