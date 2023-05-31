В России появятся «Железные дороги Новороссии»
Государственное унитарное предприятие «Железные дороги Новороссии» создадут в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
Структура объединит дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, пишет RT. Планируется, что головной офис «Железных дорог Новороссии» разместят в Донецке.
«Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления перевозок», — подчеркнули в правительстве.
«Железные дороги Новороссии» будут находиться в ведении Росжелдора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru