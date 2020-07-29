Суд разморозил активы крабового предприятия, которое пыталась купить Собчак

Сахалинский областной суд снял арест с активов крупных дальневосточных предприятий, занимающихся добычей краба – «Монерона» и «Курильского универсального комплекса». Компаниям принадлежат квоты на вылов 10 тысяч тонн краба.

Контрольные пакеты акций в этих компаниях пытались купить телеведущая Ксения Собчак и жена бывшего топ-менеджера «Роснефти» Елена Соглаева, представляющая интересы мужа. Из-за ареста активов налоговики отказались регистрировать сделку.

Активы оказались заблокированы из-за предполагаемой связи с бизнесменом Олегом Каном, который находится в розыске по подозрению в организации убийства и контрабанде краба. Следствие считало его бенефициаром предприятий, хотя сам он сообщал, что не является собственником.

Собчак пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и маме, сенатору Людмиле Нарусовой. Теперь, когда арест с активов снят, покупательницы снова просят зарегистрировать сделку, пишет Forbes.

