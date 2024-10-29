В России подросткам с 14 лет открыли доступ к фондовому рынку, такая возможность появилась в рамках «СберИнвестиций», сообщили в пресс-службе компании.

Начинающим инвесторам будут доступны специальные лекции и видео на платформе. Несовершеннолетние клиенты смогут инвестировать с использованием брокерских счетов при получении согласия от родителей. При этом доступ к рискованным инструментам и открытию маржинальных позиций будет ограничен, а в профиле будут доступны «надежные» советы от аналитиков.