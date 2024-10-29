В России подросткам с 14 лет открыли доступ к фондовому рынку
В России подросткам с 14 лет открыли доступ к фондовому рынку, такая возможность появилась в рамках «СберИнвестиций», сообщили в пресс-службе компании.
Начинающим инвесторам будут доступны специальные лекции и видео на платформе. Несовершеннолетние клиенты смогут инвестировать с использованием брокерских счетов при получении согласия от родителей. При этом доступ к рискованным инструментам и открытию маржинальных позиций будет ограничен, а в профиле будут доступны «надежные» советы от аналитиков.
До этого стало известно, что количество счетов для подростков 13–19 лет на платформе американской брокерской компании Charles Schwab за 2019–2023 годы выросло на 150%, превысив 300 тысяч в 2023 году, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, некоторые подростки просят своих родителей открыть счета в брокерских конторах.
В целом в России открыть брокерский счет самостоятельно можно с 18 лет, но многие просят об этом родителей, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. По его словам, российские подростки не отстают от мирового тренда и активно интересуются инвестициями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru