В России подросткам с 14 лет открыли доступ к фондовому рынку

В России подросткам с 14 лет открыли доступ к фондовому рынку, такая возможность появилась в рамках «СберИнвестиций», сообщили в пресс-службе компании.

Начинающим инвесторам будут доступны специальные лекции и видео на платформе. Несовершеннолетние клиенты смогут инвестировать с использованием брокерских счетов при получении согласия от родителей. При этом доступ к рискованным инструментам и открытию маржинальных позиций будет ограничен, а в профиле будут доступны «надежные» советы от аналитиков.

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До этого стало известно, что количество счетов для подростков 13–19 лет на платформе американской брокерской компании Charles Schwab за 2019–2023 годы выросло на 150%, превысив 300 тысяч в 2023 году, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, некоторые подростки просят своих родителей открыть счета в брокерских конторах.

В целом в России открыть брокерский счет самостоятельно можно с 18 лет, но многие просят об этом родителей, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. По его словам, российские подростки не отстают от мирового тренда и активно интересуются инвестициями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
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