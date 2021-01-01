В России подорожают железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах

Решение принято на основании приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 16 сентября 2020 года, уточняет «Интерфакс».

Цена билета в вагоны «купе», «СВ» и «люкс» - в так называемом «дерегулированном сегменте» - по-прежнему зависит от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Ранее профессор Санкт-Петербургского университета путей сообщения, бывший министр путей сообщения (занимал пост с августа 1996 по апрель 1997) Анатолий Зайцев, в эфире НСН объяснил, как формируется цена билета в плацкартных вагонах.

«В плацкартных или спальных вагонах могут ездить люди с низким доходом: бабушки, дедушки, студенты. Разницу в стоимости проезда и стоимости билета оплачивает государство, а цена билета для пассажира регулируется Минтрансом. Остальные средства выделяются из федерального бюджета», — пояснил экс-министр.





