В России подорожают авиабилеты

«Билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3—18% в зависимости от направления», — пишут Известия.

Так, дороже всего авиаперелеты будут стоить в периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.

При этом отмечается, что рост доходов российских авиакомпаний в I—III квартале 2019 года лишь немного превысили рост расходов - 12,8% против 12%, сообщает Ura.ru. А вот убытки, подчеркивает Life, за 9 месяцев 2018 года составили 9,7 миллиарда рублей, а потери перевозчиков за год достигнут суммы в 40 миллиардов рублей. На это влияют сразу несколько факторов, включая повышение стоимости обслуживания в аэропортах почти на 23%, подорожание обязательного страхования на 17,9%, рост цен на топливо на 8,8%.

