В России подорожали подержанные автомобили

Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам июня 2021 года составила 747,7 тысячи рублей, что на 8,7% больше, чем годом ранее (605,3 тысячи рублей). Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

По данным аналитиков, в январе средняя цена составляла 688 тысяч рублей. Таким образом, в первой половине этого года поддержанные легковые автомобили в среднем подорожали почти на 60 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удорожание составило 23,5%, или 142,4 тысячи рублей.