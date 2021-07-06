В России подорожали подержанные автомобили
Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам июня 2021 года составила 747,7 тысячи рублей, что на 8,7% больше, чем годом ранее (605,3 тысячи рублей). Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
По данным аналитиков, в январе средняя цена составляла 688 тысяч рублей. Таким образом, в первой половине этого года поддержанные легковые автомобили в среднем подорожали почти на 60 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удорожание составило 23,5%, или 142,4 тысячи рублей.
По отношению к маю цены на вторичном рынке в среднем увеличились лишь на 0,8% (5,6 тысячи рублей).
С 1 июня «АвтоВАЗ» сообщил о повышении цен на автомобили завода. Повышение в июле составит от 2 до 4% в зависимости от модели, передает РИА ФАН. В денежном выражении это 12-30 тысяч рублей.
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