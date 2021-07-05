Красная или зеленая? Шкуматов объяснил новые правила тестирования водителей на алкоголь

Петр Шкуматов: «С бензиновыми и дизельными авто в нашей стране будут бороться с помощью экологических запретов. С 1 июля в ступили в силу поправки, дающие властям возможность ограничить въезд на отдельные территории для автомобилей низкого экологического класса и для машин, у которых экологический класс не установлен. Автомобилистов стоит успокоить: в стране пока нет ни одной такой экологической зоны. Но, как вы понимаете, это временно», - добавил координатор движения «Синие ведерки».

