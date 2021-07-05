Красная или зеленая? Шкуматов объяснил новые правила тестирования водителей на алкоголь

Координатор движения «Синие ведерки» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы. 

1

Россия собирается производить автомобили на водороде

Россия намерена создавать автомобили, работающие на водороде. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Петр Шкуматов: «Но не пугайтесь, министр особенно отметил, что на первом этапе производство таких машин не будет массовым. А первые водородомобили сойдут с конвейера лишь через три года», - пояснил он. 

2

26% автомобилей в России попали под экологические штрафы с 1 июля 2021 года

Власти установят запрещающие знаки для автомобилей низкого экологического класса.


Петр Шкуматов: «С бензиновыми и дизельными авто в нашей стране будут бороться с помощью экологических запретов. С 1 июля в ступили в силу поправки, дающие властям возможность ограничить въезд на отдельные территории для автомобилей низкого экологического класса и для машин, у которых экологический класс не установлен. Автомобилистов стоит успокоить: в стране пока нет ни одной такой экологической зоны. Но, как вы понимаете, это временно», - добавил координатор движения «Синие ведерки». 

3

ГАИ хочет обязать курьеров-велосипедистов сдавать экзамены

Курьеры-велосипедисты, доставляющие еду в Москве, часто нарушают правила дорожного движения и часто попадают в аварии, сказал глава столичного управления ГИБДД Александр Быков.

Петр Шкуматов: «Подтверждаю слова главы московского ГИБДД. Я сам живу в таком месте, где курьеры для сокращения пути просто едут по встречной полосе. Однако, поскольку водительского удостоверения у велокурьеров нет, то отобрать за езду по «встречке» у них нечего. Так и продолжают ездить под «кирпич»», - сказал Шкуматов. 

4

Стало известно, как ГАИ будет определять нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД России получат оборудование, которое позволит моментально определять водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Петр Шкуматов: «Со следующего года Госавтоинспекция начет в экспресс-режиме тестировать водителей автомобилей на состояние алкогольного опьянения. Выглядеть это будет так: водителя останавливает инспектор ДПС и сразу предлагает подуть в трубочку экспресс-анализатора без оформления каких-либо протоколов, если на приборе зажглась красная лампочка, то водителя пригласят на тщательное освидетельствование по всем правилам, если же зеленая – то можно будет ехать дальше без каких-либо последствий», - разъяснил собеседник НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:ДТПШтрафы Гибдд
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