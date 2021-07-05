Красная или зеленая? Шкуматов объяснил новые правила тестирования водителей на алкоголь
Координатор движения «Синие ведерки» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
Россия собирается производить автомобили на водороде
Россия намерена создавать автомобили, работающие на водороде. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Петр Шкуматов: «Но не пугайтесь, министр особенно отметил, что на первом этапе производство таких машин не будет массовым. А первые водородомобили сойдут с конвейера лишь через три года», - пояснил он.
26% автомобилей в России попали под экологические штрафы с 1 июля 2021 года
Власти установят запрещающие знаки для автомобилей низкого экологического класса.
Петр Шкуматов: «С бензиновыми и дизельными авто в нашей стране будут бороться с помощью экологических запретов. С 1 июля в ступили в силу поправки, дающие властям возможность ограничить въезд на отдельные территории для автомобилей низкого экологического класса и для машин, у которых экологический класс не установлен. Автомобилистов стоит успокоить: в стране пока нет ни одной такой экологической зоны. Но, как вы понимаете, это временно», - добавил координатор движения «Синие ведерки».
ГАИ хочет обязать курьеров-велосипедистов сдавать экзамены
Курьеры-велосипедисты, доставляющие еду в Москве, часто нарушают правила дорожного движения и часто попадают в аварии, сказал глава столичного управления ГИБДД Александр Быков.
Петр Шкуматов: «Подтверждаю слова главы московского ГИБДД. Я сам живу в таком месте, где курьеры для сокращения пути просто едут по встречной полосе. Однако, поскольку водительского удостоверения у велокурьеров нет, то отобрать за езду по «встречке» у них нечего. Так и продолжают ездить под «кирпич»», - сказал Шкуматов.
Стало известно, как ГАИ будет определять нетрезвых водителей
Сотрудники ГИБДД России получат оборудование, которое позволит моментально определять водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Петр Шкуматов: «Со следующего года Госавтоинспекция начет в экспресс-режиме тестировать водителей автомобилей на состояние алкогольного опьянения. Выглядеть это будет так: водителя останавливает инспектор ДПС и сразу предлагает подуть в трубочку экспресс-анализатора без оформления каких-либо протоколов, если на приборе зажглась красная лампочка, то водителя пригласят на тщательное освидетельствование по всем правилам, если же зеленая – то можно будет ехать дальше без каких-либо последствий», - разъяснил собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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