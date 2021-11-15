В России подготовят меры по сдерживанию цен на масло и сахар

О наличии поручения сообщила представитель Абрамченко, документ уже получили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэкономразвития. Также поручение было направлено в Минпромторг и Минсельхоз.

Вице-премьер просит ведомства предоставить правительству прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло, а также предложения по их «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие».

По данным Росстата, в октябре текущего года 1 кг сахара в рознице стоил в среднем 52,8 рубля — почти на 10% больше по сравнению с октябрем 2020 года. При этом подсолнечное масло подорожало с прошлого года на 17%, до 123,6 рубля за литр.

Как отметили в Минэкономразвития, по прогнозу на ближайшие восемь недель снизились риски роста мировых цен на сахар, на это повлияло ожидание хорошего урожая в Таиланде и Бразилии. При этом внутренние цены будет сдерживать продление до конца года тарифной квоты на ввоз белого сахара в РФ.

В свою очередь, подсолнечник и масло из него в ближайшие месяцы могут подорожать во всем мире. Однако рост мировых цен слабо повлияет на внутренние на фоне ожидаемого увеличения производства масла в России и в связи с действующей экспортной пошлиной.

