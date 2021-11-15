В России подготовят меры по сдерживанию цен на масло и сахар
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам подготовить предложения по недопущению роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.
О наличии поручения сообщила представитель Абрамченко, документ уже получили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэкономразвития. Также поручение было направлено в Минпромторг и Минсельхоз.
Вице-премьер просит ведомства предоставить правительству прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло, а также предложения по их «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие».
По данным Росстата, в октябре текущего года 1 кг сахара в рознице стоил в среднем 52,8 рубля — почти на 10% больше по сравнению с октябрем 2020 года. При этом подсолнечное масло подорожало с прошлого года на 17%, до 123,6 рубля за литр.
Как отметили в Минэкономразвития, по прогнозу на ближайшие восемь недель снизились риски роста мировых цен на сахар, на это повлияло ожидание хорошего урожая в Таиланде и Бразилии. При этом внутренние цены будет сдерживать продление до конца года тарифной квоты на ввоз белого сахара в РФ.
В свою очередь, подсолнечник и масло из него в ближайшие месяцы могут подорожать во всем мире. Однако рост мировых цен слабо повлияет на внутренние на фоне ожидаемого увеличения производства масла в России и в связи с действующей экспортной пошлиной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 823 / сут.
Умерли
255 тыс.+1 219 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+29 821 / сут.
- Мурашко: Сочетание «Спутника V» и вакцины от гриппа может усиливать их эффект
- В России подготовят меры по сдерживанию цен на масло и сахар
- Певица Манижа выходит замуж
- Названы семь возможных соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022
- Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса в вопросе вступления Украины в НАТО
- Миллионы корпоративных номеров россиян могут отключиться с 1 декабря
- Евросоюз может ввести санкции против аэропорта Минска
- Инфекционист рассказал о сценариях развития коронавируса
- Британские власти готовы направить на Украину военных на фоне опасений «вторжения» России
- В США считают, что Лукашенко отвлек внимание от действий РФ на границе Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru