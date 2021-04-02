В России подготовили новый пакет поддержки IT-отрасли

Минэкономиразвития подготовил дополнительный пакет предложений по ускорению IT-отрасли, пишут «Известия».

В министерстве рассматривают несколько фискальных льгот вплоть до полного освобождения от налога на прибыль на пять лет от продажи поставленных на баланс результатов интеллектуальной деятельности.

Другая мера предполагает снижение налога на прибыль по лицензионным платежам от результатов интеллектуальной деятельности, зарегистрированных в Роспатенте и Минсельхозе в рамках механизма «патентной коробки».

Также Минэк предлагает включить результаты интеллектуальной собственности во вторую категорию качества залогов по банковским займам. В настоящее время в списки залогов Центробанка интеллектуальные продукты не входят.

Ранее сообщалось о том, что в России может появиться «цифровой налог». Его предполагается взимать с тех IT-компаний, которые используют данные россиян при формировании рекламной политики на территории России, например, при анализе поведения пользователя для показа ему контекстной рекламы.

