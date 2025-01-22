В России подешевели огурцы и яйца

Цены на огурцы в России снизились на 1,2% за неделю с 14 по 20 января, куриные яйца подешевели на 0,6%. Об этом сообщили в Росстате.

По данным ведомства, за тот же период подешевели овощные консервы (на 0,8%), мясные (на 0,3%) и фруктово-ягодные (на 0,1%). Кроме того, снизилась стоимость сухих молочных смесей для детского питания (на 0,3%), моркови (на 0,2%), сахара и вермишели (на 0,1%).