В России подешевели огурцы и яйца
Цены на огурцы в России снизились на 1,2% за неделю с 14 по 20 января, куриные яйца подешевели на 0,6%. Об этом сообщили в Росстате.
По данным ведомства, за тот же период подешевели овощные консервы (на 0,8%), мясные (на 0,3%) и фруктово-ягодные (на 0,1%). Кроме того, снизилась стоимость сухих молочных смесей для детского питания (на 0,3%), моркови (на 0,2%), сахара и вермишели (на 0,1%).
В то же время отмечен рост цен на водку (на 0,8%), говядину, ультрапастеризованное молоко и маргарин (на 0,6%), пастеризованное молоко и пшено (на 0,5%). На 0,4% подорожали замороженная рыба, сыры, подсолнечное масло и соль.
Также зафиксировано повышение цен на плодоовощную продукцию (в среднем на 0,5%). Яблоки подорожали на 1,9%, лук — на 1,5%, бананы — на 1,1%, капуста — на 0,9%, картофель — на 0,7%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп отметил вклад России в победу во Второй мировой
- Лариса Долина опровергла слухи о госпитализации Буйнова
- Слуцкий назвал «перебором» исполнение гимна перед каждым заседанием Госдумы
- В России подешевели огурцы и яйца
- Трамп пригрозил России новыми санкциями и призвал завершить спецоперацию
- Поезд в Индии сбил 12 человек из другого экспресса из-за паники
- Глава дипломатии ЕС пообещала новые меры поддержки Украины
- Британские ВМС проследят за исследовательским судном «Янтарь»
- «Денег не хватает»: Дрессировщик Куклачев пожаловался на маленькую пенсию
- Минсельхоз может ограничить вылов северных и гребенчатых креветок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru