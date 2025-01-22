В России подешевели огурцы и яйца

Цены на огурцы в России снизились на 1,2% за неделю с 14 по 20 января, куриные яйца подешевели на 0,6%. Об этом сообщили в Росстате.

По данным ведомства, за тот же период подешевели овощные консервы (на 0,8%), мясные (на 0,3%) и фруктово-ягодные (на 0,1%). Кроме того, снизилась стоимость сухих молочных смесей для детского питания (на 0,3%), моркови (на 0,2%), сахара и вермишели (на 0,1%).

Цены на лососевую икру в России снизились на 20%

В то же время отмечен рост цен на водку (на 0,8%), говядину, ультрапастеризованное молоко и маргарин (на 0,6%), пастеризованное молоко и пшено (на 0,5%). На 0,4% подорожали замороженная рыба, сыры, подсолнечное масло и соль.

Также зафиксировано повышение цен на плодоовощную продукцию (в среднем на 0,5%). Яблоки подорожали на 1,9%, лук — на 1,5%, бананы — на 1,1%, капуста — на 0,9%, картофель — на 0,7%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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