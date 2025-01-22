Цены на лососевую икру в России снизились на 20%

В этом месяце цены снизились на 10% к декабрю, так как в новогодние праздники рынок был «перегрет».

Причина подорожания красной икры кроется в маленьком улове и возросшем ее потреблении, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов в беседе с журналистом Александром Юнашевым. Также он рассказал, что сам предпочитает нерку и покупает её по цене в 7–7,5 тысячи рублей за кг, передает «Радиоточка НСН».

