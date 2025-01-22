Цены на лососевую икру в России снизились на 20%
Цены на лососевую икру в России снизились на 20% с ноября, сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин, передает ТАСС.
Так, по его словам, сейчас один килограмм икры горбуши продает за 8-10,6 тысячи рублей, кеты - 9,8 тысячи, кижуча - 11,6 тысячи, нерки - 9,6 тысячи рублей.
В этом месяце цены снизились на 10% к декабрю, так как в новогодние праздники рынок был «перегрет».
Причина подорожания красной икры кроется в маленьком улове и возросшем ее потреблении, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов в беседе с журналистом Александром Юнашевым. Также он рассказал, что сам предпочитает нерку и покупает её по цене в 7–7,5 тысячи рублей за кг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru