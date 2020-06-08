В России подешевели билеты на авиаперелеты

В России подешевели билеты на самолет. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Речь идет о тарифах на май и июнь, которые стали «значительно ниже», чем в такой же период прошлого года.

АТОР отмечает, что вместе с ростом спроса на перелеты авиакомпании начали снижать цены с помощью акций и промотарифов, сообщает РЕН ТВ.