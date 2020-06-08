В России подешевели билеты на авиаперелеты
В России подешевели билеты на самолет. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Речь идет о тарифах на май и июнь, которые стали «значительно ниже», чем в такой же период прошлого года.
АТОР отмечает, что вместе с ростом спроса на перелеты авиакомпании начали снижать цены с помощью акций и промотарифов, сообщает РЕН ТВ.
При этом в мае средняя загрузка на рейсах по стране составила всего 33-36%.
Ранее в понедельник глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия готова к постепенному открытию туристического сезона, пишет «Газета.ру». Премьер отметил, что в стране нет проблем со спросом на внутренний туризм. По его словам, уже разработал план выхода туристической отрасли из карантинных мер. Кроме того, планируется поддержка инвесторов, которые должны восполнить нехватку качественной инфраструктуры на российских курортах и обеспечить сервис по конкурентным ценам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru