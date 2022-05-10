В России подешевели автомобили
В России автомобили на вторичном рынке начали дешеветь после ажиотажного спроса в марте и апреле, сообщает радио Sputnik со ссылкой на президента Союза автоэкспертов и оценщиков Олега Амирова.
По его словам, ближе к концу апреля ситуация стабилизировалась и стоимость машин с пробегом начала падать. «Сейчас тенденция такова, что все, кто хотел и мог купить подержанный автомобиль, уже это сделали, поэтому идет спад цен по оставшимся предложениям», – заявил эксперт.
Амиров отметил, что новые транспортные средства, которые подорожали после резких скачков курсов валют и из-за проблем с транспортировкой машин в Россию, дешеветь не начали.
Ранее завод «Автотор» в Калининграде объявил о приостановке выпуска автомобилей в период с 1 по 22 мая, работники на это время будут отправлены в корпоративный оплачиваемый отпуск. Это предприятия в своё время стало первым в России по сборке моделей BMW, Kia и Hyundai.
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