В России подешевели автомобили

По его словам, ближе к концу апреля ситуация стабилизировалась и стоимость машин с пробегом начала падать. «Сейчас тенденция такова, что все, кто хотел и мог купить подержанный автомобиль, уже это сделали, поэтому идет спад цен по оставшимся предложениям», – заявил эксперт.

Амиров отметил, что новые транспортные средства, которые подорожали после резких скачков курсов валют и из-за проблем с транспортировкой машин в Россию, дешеветь не начали.

Ранее завод «Автотор» в Калининграде объявил о приостановке выпуска автомобилей в период с 1 по 22 мая, работники на это время будут отправлены в корпоративный оплачиваемый отпуск. Это предприятия в своё время стало первым в России по сборке моделей BMW, Kia и Hyundai.

