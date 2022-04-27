Mercedes рассказала о потерях из-за ухода из России
Компания Mercedes-Benz заявила о 709 млн евро дополнительных расходов и потерь, связанных с уходом компании из России. Об этом говорится в квартальном отчёте автопроизводителя.
Как пишет Wall Street Journal, указанная сумма составляет порядка пятой части прибыли немецкого концерна, которая относится к акционерам.
В компании указали, что кроме российско-украинского конфликта на доходы повлияло снижение производства автомобилей в январе-марте 2022 года на 10% из-за дефицита полупроводников и локдаунов в Китае
В отчёте Mercedes-Benz также говорится, что прибыль группы до вычета процентов и налогов (EBIT) в январе-марте текущего года выросла на 11% - до 5,2 млрд евро, против 4,7 млрд евро в первом квартале 2021 год.
Ранее компания Mercedes-Benz объявила о приостановлении производства автомобилей на своём заводе в Подмосковье и прекращении поставок легковых и малотоннажных транспортных средств бренда на рынок России, сообщает RT.
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