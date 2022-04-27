Mercedes рассказала о потерях из-за ухода из России

Как пишет Wall Street Journal, указанная сумма составляет порядка пятой части прибыли немецкого концерна, которая относится к акционерам.

В компании указали, что кроме российско-украинского конфликта на доходы повлияло снижение производства автомобилей в январе-марте 2022 года на 10% из-за дефицита полупроводников и локдаунов в Китае

В отчёте Mercedes-Benz также говорится, что прибыль группы до вычета процентов и налогов (EBIT) в январе-марте текущего года выросла на 11% - до 5,2 млрд евро, против 4,7 млрд евро в первом квартале 2021 год.

Ранее компания Mercedes-Benz объявила о приостановлении производства автомобилей на своём заводе в Подмосковье и прекращении поставок легковых и малотоннажных транспортных средств бренда на рынок России, сообщает RT.

