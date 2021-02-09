В России почти 4 миллиона невыездных должников

На 1 января нынешнего года в списке невыездных числилось более 3,8 млн человек, их общий долг составлял свыше 1,7 трлн рублей, передает RT.

Перед Новым годом под ограничением на выезд из страны находились более 4,1 млн человек, однако их задолженность была меньше (порядка 1,6 трлн рублей).

Ранее сообщалось, в каком случае банк имеет право на списание с депозитного счета денежных средств россиян.

