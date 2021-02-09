В России почти 4 миллиона невыездных должников

Судебные приставы за 2020 год взыскали с невыездных из-за долгов россиян более 46 млрд рублей.

За минувший год приставы вынесли более 9 млн (в 2019 году — более 7 млн) постановлений о временном ограничении на выезд за пределы России.

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На 1 января нынешнего года в списке невыездных числилось более 3,8 млн человек, их общий долг составлял свыше 1,7 трлн рублей, передает RT.

Перед Новым годом под ограничением на выезд из страны находились более 4,1 млн человек, однако их задолженность была меньше (порядка 1,6 трлн рублей).

Ранее сообщалось, в каком случае банк имеет право на списание с депозитного счета денежных средств россиян.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:Долги РоссиянСудебные Приставы
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