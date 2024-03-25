В России побит рекорд по продажам смартфонов с 2018 года
В России побит рекорд продаж смартфонов, державшийся с 2018 года. По данным МТС, в январе – марте было продано 7,4 млн гаджетов на сумму 186 млрд рублей.
Средний чек на смартфон в этом периоде вырос на 16% в годовом выражении — до 25 тысяч рублей. Лидером рынка отмечен Xiaomi с долей 29%, далее в топе Tecno (17%) и Infinix (12,5%), пишут «Известия».
При этом с начала 2024 года продажи смартфонов Apple в Китае упали на 24%, передает Bloomberg. Отмечается, что еще в начале 2023 года продажи смартфонов Apple занимали первое место на китайском рынке. Сейчас компания расположилась на четвертом, уступив местным производителям.
Лидером на рынке Китая с начала года остается Vivo, чья рыночная доля составляет 17,6%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru