В России побит рекорд по продажам смартфонов с 2018 года

В России побит рекорд продаж смартфонов, державшийся с 2018 года. По данным МТС, в январе – марте было продано 7,4 млн гаджетов на сумму 186 млрд рублей.

Средний чек на смартфон в этом периоде вырос на 16% в годовом выражении — до 25 тысяч рублей. Лидером рынка отмечен Xiaomi с долей 29%, далее в топе Tecno (17%) и Infinix (12,5%), пишут «Известия».

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При этом с начала 2024 года продажи смартфонов Apple в Китае упали на 24%, передает Bloomberg. Отмечается, что еще в начале 2023 года продажи смартфонов Apple занимали первое место на китайском рынке. Сейчас компания расположилась на четвертом, уступив местным производителям.

Лидером на рынке Китая с начала года остается Vivo, чья рыночная доля составляет 17,6%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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