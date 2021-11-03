В России пересчитают данные по доходам и расходам граждан за 2018-2020 годы
Данные по расходам, доходам и сбережениям россиян за 2018-2020 годы планируют пересмотреть, обновленную информацию опубликуют в марте 2022 года. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на презентацию о результатах деятельности и задачах на будущее Минэкономразвития страны.
Отмечается, что показатели пересчитают, скорректировав методы расчета совокупности платных услуг населению, а также объема доходов и расходов граждан с учетом дополнительных источников трат и сбережений.
В Росстате пояснили, что при оценке оказанных услуг учтут доходы самозанятых и новые виды ставших популярными на фоне пандемии услуг (например, каршеринг и доставку). Также с 2022 года планируется начать подсчет сведений об электронных услугах в IT-сфере, в частности, облачных хранилищах, онлайн-кинотеатрах, подписках на игровые сервисы, отмечает РИА ФАН.
Кроме того, статистическое ведомство начнет учитывать в способе оценки доходов и расходов населения данные расчетной техники, доходы самозанятых и итоги переписи малого бизнеса, сообщает Ura.ru.
Как объяснили в Росстате, систему статистического учета реорганизовали из-за развития экономики, образования новых моделей потребления и увеличения инвестиционной активности. В ведомстве отметили, что благодаря нововведениям удастся более точно оценивать баланс доходов и расходов и исследовать поведение
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