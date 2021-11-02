СМИ: Зарплаты в России планируют увеличить на 6%
72% российских компаний планирует до мая 2022 года увеличить заработные платы на 6%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на британскую аудиторско-консалтинговую компанию «Ernst & Young» (EY).
Точная сумма повышения зарплаты в отдельной организации зависит от политики каждой компании. Почти половина участников опроса планирует на одинаковом уровне изменить доходы своих сотрудников, но 75% бизнесменов хотят ввести и индивидуальную стимуляцию.
При этом, отмечается, что растущие доходы граждан не будут успевать за темпами инфляции. Так, по прогнозу Министерства экономического развития РФ, в конце лета 2021 года потребительские цены должны были вырасти на 5,8%, но уже в начале октября ожидаемые показатели повысились до 7,4%.
По данным Росстата, реальная инфляция уже превысила данные прогнозы. Не смотря на то, что в министерстве заявляли о возвращении инфлюации к целевому уровню Банка России (4%) к концу 2022 года, по состоянию на 25 октября 2021 года, в России годовые темпы роста цен составили 7,97%.
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