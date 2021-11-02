СМИ: Зарплаты в России планируют увеличить на 6%

72% российских компаний планирует до мая 2022 года увеличить заработные платы на 6%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на британскую аудиторско-консалтинговую компанию «Ernst & Young» (EY).

Точная сумма повышения зарплаты в отдельной организации зависит от политики каждой компании. Почти половина участников опроса планирует на одинаковом уровне изменить доходы своих сотрудников, но 75% бизнесменов хотят ввести и индивидуальную стимуляцию.