В России ожидается рост зарплат на 10%

«В этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года», — заявил он.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что повышение МРОТ с 1 января 2024 года увеличит зарплаты 4,8 млн россиян, сообщает «Радиоточка НСН».

