В России ожидается рост зарплат на 10%
26 апреля 202300:28
В России зарплаты в текущем году будут расти, по итогам апреля ожидается рост на 10%, по сравнению с апрелем 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента по экономике Максима Орешкина.
«В этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года», — заявил он.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что повышение МРОТ с 1 января 2024 года увеличит зарплаты 4,8 млн россиян, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru