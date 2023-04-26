В России ожидается рост зарплат на 10%

В России зарплаты в текущем году будут расти, по итогам апреля ожидается рост на 10%, по сравнению с апрелем 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента по экономике Максима Орешкина.

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«В этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года», — заявил он.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что повышение МРОТ с 1 января 2024 года увеличит зарплаты 4,8 млн россиян, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗарплатыМаксим Орешкин

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