В России отзовут китайские грузовики из-за неисправности

Уточняется, что устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которым оснащены транспортные средства, не срабатывает в автоматическом режиме.

Среди моделей, которые будут отозваны DFH4180, DFH3330A80 и DFH3440A80. В дальнейшем производитель бесплатно заменит в них систему УВЭОС.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщил, что у дилеров есть проблемы с обслуживанием автомобилей китайских марок из-за особенностей программного обеспечения и запчастей.



