В России отзовут китайские грузовики из-за неисправности

В России отзовут 209 грузовиков китайской компании Dongfeng, реализованных с ноября 2022 года по август 2023 года. Об этом сообщает пресс-службе Росстандарта.

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Уточняется, что устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которым оснащены транспортные средства, не срабатывает в автоматическом режиме.

Среди моделей, которые будут отозваны DFH4180, DFH3330A80 и DFH3440A80. В дальнейшем производитель бесплатно заменит в них систему УВЭОС.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщил, что у дилеров есть проблемы с обслуживанием автомобилей китайских марок из-за особенностей программного обеспечения и запчастей.


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ФОТО: сайт производителя Dongfeng
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