В России отменили экспортную пошлину на коксующийся уголь
Экспортную пошлину на коксующийся уголь отменят в России, кроме того, в стране продлят мораторий на экспортные пошлины в отношении антрацита и энергетического угля. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Как отметили в кабмине, меры приняты для поддержки предприятий угольной отрасли.
«Пошлина на коксующийся уголь отменена с 1 декабря 2024 года. Мораторий на действие пошлин в отношении энергетического угля и антрацита продлен до конца 2024 года. С 1 января... пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестанут действовать», — подчеркнули в правительстве.
Пресс-служба кабмина напомнила, что пошлины действовали с 1 октября 2023 года, при этом с мая по ноября текущего года были приостановлены ограничения в отношении антрацита и энергетического угля.
Ранее Минсельхоз анонсировал увеличение пошлины на экспорт подсолнечного масла с 2891,1 рубля в ноябре до 9195,8 рубля в декабре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru