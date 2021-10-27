В России отказались от одобренного Путиным проекта легкомоторного самолета
Ракетно-космический центр «Прогресс» отказался от проекта первого отечественного легкомоторного самолета «Рысачок». Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора РКЦ Дмитрия Баранова.
Проект по созданию самолета, который был призван заменить «кукурузник» Ан-2, поддержал президент Владимир Путин в 2014 году. Глава государства подчеркивал, что в стране необходимо развивать малую и региональную авиацию и производить самолеты, «чтобы свои были». Однако в 2015 году «Рысачок» заморозили по рекомендации Федерального космического агентства.
Как отметил Баранов, было принято решение не размораживать проект. Гендиректор «Прогресса» объяснил, что предприятие сосредоточилось на космической тематике. В частности, РКЦ производит ракету «Союз-5», и площади в сборочном цехе, которые отводились под «Рысачок», будут заняты оборудованием для ракеты.
«В какой-то момент стало понятно, что у нас нет площадей для размещения подобного рода техники. Ввиду того что ракета "Союз-5" действительно большая и крупногабаритная. Плюс мы все-таки не сбрасываем со счетов проект сверхтяжелого носителя, который когда-то может к нам прийти примерно на эти площади», — подчеркнул Баранов.
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