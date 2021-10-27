В России отказались от одобренного Путиным проекта легкомоторного самолета

Проект по созданию самолета, который был призван заменить «кукурузник» Ан-2, поддержал президент Владимир Путин в 2014 году. Глава государства подчеркивал, что в стране необходимо развивать малую и региональную авиацию и производить самолеты, «чтобы свои были». Однако в 2015 году «Рысачок» заморозили по рекомендации Федерального космического агентства.

Как отметил Баранов, было принято решение не размораживать проект. Гендиректор «Прогресса» объяснил, что предприятие сосредоточилось на космической тематике. В частности, РКЦ производит ракету «Союз-5», и площади в сборочном цехе, которые отводились под «Рысачок», будут заняты оборудованием для ракеты.

«В какой-то момент стало понятно, что у нас нет площадей для размещения подобного рода техники. Ввиду того что ракета "Союз-5" действительно большая и крупногабаритная. Плюс мы все-таки не сбрасываем со счетов проект сверхтяжелого носителя, который когда-то может к нам прийти примерно на эти площади», — подчеркнул Баранов.

