В ГТЛК назвали условие отказа от закупки иностранных самолетов

Россия намерена отказаться от закупки иностранных самолетов, если отечественная промышленность обеспечит отрасль техникой собственного производства. Об этом заявил глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих в интервью РБК.

«Мы рассчитываем на российские машины, но при условии, что схожие типы воздушных судов будут иметь сопоставимую с иностранными аналогами стоимость и эксплуатационные издержки», — подчеркнул Дитрих.

По словам главы ГТЛК, отечественным авиакомпаниям потребуется около 700 самолетов до 2030 года. Часть госзаказа по поставкам российской авиатехники сформируют в ходе соглашений с предприятиями «Ростеха». Ожидается, что предложения по программе поставок техники будут готовы к середине сентября и боле тщательно проработаны к 15 октября.

Сейчас правительство России формирует госзаказ на авиатехнику на ближайшее десятилетие, ГТЛК будет отвечать за большую часть заказа. По плану Минпромторга, для создания линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности» в 2021-2030 годы необходимо 1,84 трлн рублей.

