В России ограничат наценки на социально значимые продукты в сетевых магазинах

Ранее стало известно, что ретейлеры сообщили Федеральной антимонопольной службе о намерении ограничить наценку на социально значимые продовольственные товары не более чем на 10%, напоминает Ura.ru. Позже в ФАС сообщили, что компании представили ведомству предложения о товарных позициях, по которым сети готовы ограничить торговые наценки, пишет RT. Сети «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик» ограничат максимальный уровень наценок 10%, сеть «Бристоль» — на уровне 10-15%.

Так, X5 Group, управляющая магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», ограничит наценку более чем на 20 социально значимых товаров, в том числе хлеб, макароны, овощи борщевого набора.

«Размер наценки будет определяться рыночным методом - в зависимости от спроса и предложения на рынке: минимальный уровень наценки не ограничен, а ее верхний предел не может превышать 10%», — подчеркнули в компании.

Меры могут действовать в течение всего 2022 года.

В свою очередь, «Магнит» намерен установить ограничение наценки почти на 200 товарных позиций из 25 категорий базовой продовольственной корзины покупателя.

«Инициатива предусматривает установление максимальной наценки на товары первой необходимости на уровне не более 10%, при этом ее минимальный размер не ограничен», — уточняет ретейлер.

